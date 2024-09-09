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На автодороге М-4 «Дон» – «Рамонь» в крупной аварии пострадала женщина

На автодороге М-4 «Дон» – «Рамонь» в крупной аварии пострадала женщина
На автодороге М-4 «Дон» – «Рамонь» в крупной аварии пострадала женщина. Происшествие случилось 8 сентября в Рамонском районе.

Согласно предварительным данным, водитель «Хавейл F7Х» не сохранил безопасную дистанцию с другими автомобилями. В результате его кроссовер столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия», которым управлял 39-летний мужчина. От удара «Шкода» оказалась в кювете и врезалась в дерево. После этого «Хавейл» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Фордом Транзит».

- В результате аварии пострадала 46-летняя пассажирка «Шкода Октавия», - сообщили в УГИБДД по Воронежской области.

Водитель, виновный в происшествии, скрылся с места аварии.
Фото: УГИБДД по Воронежской области
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