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На трассе в Ростовской области в массовом ДТП с фурой пострадала женщина

На трассе в Ростовской области в массовом ДТП с фурой пострадала женщина
На трассе М-4 «Дон», в районе Новошахтинска, произошло массовое ДТП с участием большегруза 19 июня.

По предварительным данным, водитель фуры «Фрейтлайнер Центури» с полуприцепом, 52-летний мужчина, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Мицубиси Аутлендер». Из-за этого фура выехала на встречную полосу и столкнулась с машинами «Джили» и «Лада 211140».

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадала пассажирка автомобиля «Джили», 49-летняя женщина. Её доставили в больницу с травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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