На трассе в Ростовской области в массовом ДТП с фурой пострадала женщина

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе М-4 «Дон», в районе Новошахтинска, произошло массовое ДТП с участием большегруза 19 июня.По предварительным данным, водитель фуры «Фрейтлайнер Центури» с полуприцепом, 52-летний мужчина, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Мицубиси Аутлендер». Из-за этого фура выехала на встречную полосу и столкнулась с машинами «Джили» и «Лада 211140».Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадала пассажирка автомобиля «Джили», 49-летняя женщина. Её доставили в больницу с травмами.