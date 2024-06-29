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В Ростовской области 28-летняя девушка пострадала в ДТП с грузовиком

В Ростовской области 28-летняя девушка пострадала в ДТП с грузовиком
На автодороге М-4 «Дон» пассажирка пострадала в ДТП с грузовиком. Авария произошла 29 июня около полуночи на 979-м километре трассы.

По предварительным данным, 34-летний мужчина на «ФАВ» не сохранил дистанцию на дороге. На большой скорости грузовик протаранил транспорт «Хово», которым управлял 48-летний водитель. От удара машину отбросило на пассажирский автобус «XMQ6129Y».

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадала 28-летняя пассажирка автобуса. С травмой ноги ее доставили в больницу. Еще двум пассажирам оказали разовую медпомощь.

На участке спасатели стабилизировали транспортные средства и отключили АКБ, провели смыв топлива.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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