Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Мужчина едва не упал с третьего этажа на улице Зоологической в Ростове

Мужчина едва не упал с третьего этажа на улице Зоологической в Ростове
Мужчина едва не упал с третьего этажа на улице Зоологической в Ростове. Инцидент произошел вечером 25 марта.

Около 21:00 прохожие увидели мужчину, стоящего на краю балкона на третьем этаже здания в многоэтажке. Очевидцы немедленно вызвали спасателей.

По данным городского отдела по чрезвычайным ситуациям гражданской обороны, мужчина оказывал агрессивное сопротивление. Спасателям удалось убедить мужчину не совершать непоправимый поступок. Они спустили его с высоты и передали медицинским сотрудникам.
Фото: соцсети Управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.