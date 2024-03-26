Мужчина едва не упал с третьего этажа на улице Зоологической в Ростове
Мужчина едва не упал с третьего этажа на улице Зоологической в Ростове. Инцидент произошел вечером 25 марта.
Около 21:00 прохожие увидели мужчину, стоящего на краю балкона на третьем этаже здания в многоэтажке. Очевидцы немедленно вызвали спасателей.
По данным городского отдела по чрезвычайным ситуациям гражданской обороны, мужчина оказывал агрессивное сопротивление. Спасателям удалось убедить мужчину не совершать непоправимый поступок. Они спустили его с высоты и передали медицинским сотрудникам.