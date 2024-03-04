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В Ростове-на-Дону мужчина едва не упал с высоты многоэтажного здания. Инцидент произошел 4 марта на улице Оганова, 20/5.Около 18:00 прохожие, находившиеся поблизости, заметили, что ростовчанин стоял на краю балкона восьмого этажа. Было очевидно, что его жизни грозит опасность. Благодаря внимательности свидетелей были немедленно вызваны спасатели.На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они оперативно проникли в квартиру, где находился мужчина. Специалисты МЧС сумели установить контакт с ним, привлекли его внимание и, действуя быстро и решительно, удалось снять его с окна на балконе.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, ростовчанина вывели в подъезд и передали приехавшим на место происшествия сотрудникам полиции и медицинским работникам. Детали произошедшего пока выясняются.