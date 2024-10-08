Мобилизованный спецназовец из Ростовской области погиб в СВО

Фото: Соцсети.

В зоне СВО скончался 34-летний мобилизованный из Ростовской области. Иван Елисеев (позывной «Старшой») из Милютинского района погиб в конце августа, выполняя свой служебный долг.Иван проживал в станице Селивановской. В октябре 2022 года его призвали в зону специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. Он служил в звании гвардии сержанта, в части № 06705, входил в состав 36-й бригады, 3-го батальона, 9-й роты.Последний раз Иван выходил на связь 19 августа, сообщив, что направляется на задание в сторону Угледара в составе штурмовой роты спецназа. Четыре дня спустя он был объявлен пропавшим без вести, а в сентябре родным сообщили о его гибели.Похоронен гвардии сержант был 23 сентября в родной станице Селивановской. Посмертно он удостоен ордена Мужества.