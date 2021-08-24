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В Ростове девушка оставила своего полуторагодовалого сына у дороги

В Ростове девушка оставила своего полуторагодовалого сына у дороги

В Пролетарском районе Ростова мать бросила полуторагодовалого ребенка у дороги. Об этом 25 августа сообщил информационный портал DonDay.ru.

Девушка собиралась в аптеку и прихватила с собой ребенка. Купив лекарства, она вышла из аптеки и куда-то отошла, оставив ребенка одного. Мальчик начал переживать и отправился на поиски родительницы прямо к проезжей части с оживленным движением.

К счастью, ребенка заметили случайные прохожие. Они отвели малыша от дороги, вызвали «скорую» и полицию. Ребенок был доставлен в детскую городскую больницу № 1.

Ранее у девушки уже были проблемы с соцзащитой из-за ее «методов воспитания». Кроме того, как выяснилось, в это время дома девушку ждала еще и новорожденная дочь.

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