Массовую гибель карася зафиксировали в Мечетке Зерноградского района
В реке Мечетка Зерноградского района Ростовской области произошел замор рыбы. Тонны серебряного карася погибли 8 января.
Замор произошел из-за низкого уровня воды и образования двойной корки льда в водоеме. Уровень кислорода в воде понизился, и рыба задохнулась. По информации Министерства природы Ростовской области, сброса нечистот и загрязняющих веществ не было.
Точное количество рыбы, погибшей от недостатка кислорода, станет известно через месяц. Кроме того, для установления точной причины смерти специалисты взяли на экспертизы образцы карасей и пробы воды из реки Мечетка.
Ранее в реках Ростовской области от недостатка кислорода погибли десятки тонн других видов рыбы. В июле 2020-го тысячи мертвых мальков осетра обнаружили в реке Дон в хуторе Рогожкино, а спустя месяц из реки Старый Егорлык выловили погибших толстолобиков и карасей. Замор произошел между поселениями Сысоево-Александровское и Южный Сеятель. Кроме того, массовая гибель рыбы случилась и в феврале того же года. Весь берег реки Дон был усеян трупами рыбы в районе улицы Портовой.