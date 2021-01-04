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Массовую гибель карася зафиксировали в Мечетке Зерноградского района

Массовую гибель карася зафиксировали в Мечетке Зерноградского района
В реке Мечетка Зерноградского района Ростовской области произошел замор рыбы. Тонны серебряного карася погибли 8 января.

Замор произошел из-за низкого уровня воды и образования двойной корки льда в водоеме. Уровень кислорода в воде понизился, и рыба задохнулась. По информации Министерства природы Ростовской области, сброса нечистот и загрязняющих веществ не было.

Точное количество рыбы, погибшей от недостатка кислорода, станет известно через месяц. Кроме того, для установления точной причины смерти специалисты взяли на экспертизы образцы карасей и пробы воды из реки Мечетка.

Ранее в реках Ростовской области от недостатка кислорода погибли десятки тонн других видов рыбы. В июле 2020-го тысячи мертвых мальков осетра обнаружили в реке Дон в хуторе Рогожкино, а спустя месяц из реки Старый Егорлык выловили погибших толстолобиков и карасей. Замор произошел между поселениями Сысоево-Александровское и Южный Сеятель. Кроме того, массовая гибель рыбы случилась и в феврале того же года. Весь берег реки Дон был усеян трупами рыбы в районе улицы Портовой.

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