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В Ростовской области в канале озера случилась массовая гибель рыбы

В Ростовской области в канале озера случилась массовая гибель рыбы
В Ростовской области в канале озера случилась массовая гибель рыбы. ЧП произошло в Неклиновском районе, рядом с хутором Пятихатки.

Погибшую рыбу увидел 9 марта местный житель Василий. По его словам, обитатели водоема погибли из-за нехватки кислорода в канале, перекрытом рыболовными сетями.

- В основном в канале были гибриды, - отметил Василий. - Я думаю, рыба погибла из-за того, что канал был перекрыт сетями в нескольких местах. Она задохнулась из-за нехватки кислорода.

Мужчина утверждает, что видел как минимум три таких места в водоеме. Тем не менее пока не известно, кто расставил эти ловушки.

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