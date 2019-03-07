В Ростовской области в канале озера случилась массовая гибель рыбы



В Ростовской области в канале озера случилась массовая гибель рыбы. ЧП произошло в Неклиновском районе, рядом с хутором Пятихатки.



Погибшую рыбу увидел 9 марта местный житель Василий. По его словам, обитатели водоема погибли из-за нехватки кислорода в канале, перекрытом рыболовными сетями.



- В основном в канале были гибриды, - отметил Василий. - Я думаю, рыба погибла из-за того, что канал был перекрыт сетями в нескольких местах. Она задохнулась из-за нехватки кислорода.



Мужчина утверждает, что видел как минимум три таких места в водоеме. Тем не менее пока не известно, кто расставил эти ловушки.