Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Малолитражка залетела под грузовик в Новочеркасске

Малолитражка залетела под грузовик в Новочеркасске

Легковушка врезалась в грузовик в Новочеркасске. ДТП произошло на проспекте Баклановском вечером 11 июня.

По предварительным данным, водитель грузовика «Хендай Портер» остановился перед образовавшейся на въезде в город пробкой. В этот момент в него врезался «Фиат Пунто», сообщает DonDay Новочеркасск. Женщина за рулём иномарки не сумела вовремя отреагировать на дорожную ситуацию и врезалась в остановившуюся впереди машину. Малолитражка буквально залетела под грузовик.

От травм женщину-водителя спасли ремень и сработавшая подушка безопасности. В результате аварии никто не пострадал.
Малолитражка залетела под грузовик в Новочеркасске

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.