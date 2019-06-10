Малолитражка залетела под грузовик в Новочеркасске





Легковушка врезалась в грузовик в Новочеркасске. ДТП произошло на проспекте Баклановском вечером 11 июня.



По предварительным данным, водитель грузовика «Хендай Портер» остановился перед образовавшейся на въезде в город пробкой. В этот момент в него врезался «Фиат Пунто», сообщает DonDay Новочеркасск. Женщина за рулём иномарки не сумела вовремя отреагировать на дорожную ситуацию и врезалась в остановившуюся впереди машину. Малолитражка буквально залетела под грузовик.



От травм женщину-водителя спасли ремень и сработавшая подушка безопасности. В результате аварии никто не пострадал.

