В Ростовской области легковушка врезалась в грузовик: пострадала пассажирка
В городе Сальске Ростовской области в результате ДТП с грузовиком пострадала пассажирка. Авария произошла вечером 20 января на улице Лесной.
По предварительным данным, 57-летний водитель «ВАЗ-2114» превысил скорость и врезался в стоявший грузовик «Хендай Голд».
- В ДТП пострадала 42-летняя пассажирка ВАЗа, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Женщина была доставлена в больницу.
По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.