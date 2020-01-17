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В Ростовской области легковушка врезалась в грузовик: пострадала пассажирка

В Ростовской области легковушка врезалась в грузовик: пострадала пассажирка
В городе Сальске Ростовской области в результате ДТП с грузовиком пострадала пассажирка. Авария произошла вечером 20 января на улице Лесной.

По предварительным данным, 57-летний водитель «ВАЗ-2114» превысил скорость и врезался в стоявший грузовик «Хендай Голд».
- В ДТП пострадала 42-летняя пассажирка ВАЗа, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Женщина была доставлена в больницу.

По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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