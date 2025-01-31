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Легковушка сгорела дотла в Ростовской области ночью 31 января

Легковушка сгорела дотла в Ростовской области ночью 31 января

В Таганроге, расположенном в Ростовской области, полностью сгорел легковой автомобиль. Об этом проинформировало Главное управление МЧС региона.

Пожар возник около 3:25 на улице Чехова, 361. Местные жители проснулись от резкого запаха дыма и вскоре увидели яркие языки пламени. Заглянув в окно, они отметили, что машина вспыхнула на стоянке. К моменту прибытия служб экстренной помощи огонь охватил практически все транспортное средство.

На место происшествия прибыли пять пожарных и одна спецмашина. Огонь был потушен на площади два квадратных метра к 3:37.

Согласно данным ГУ МЧС Ростовской области, в настоящее время проводится расследование причин возгорания, пострадавших в результате этого инцидента нет.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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