Легковушка сгорела дотла в Ростовской области ночью 31 января

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Таганроге, расположенном в Ростовской области, полностью сгорел легковой автомобиль. Об этом проинформировало Главное управление МЧС региона.Пожар возник около 3:25 на улице Чехова, 361. Местные жители проснулись от резкого запаха дыма и вскоре увидели яркие языки пламени. Заглянув в окно, они отметили, что машина вспыхнула на стоянке. К моменту прибытия служб экстренной помощи огонь охватил практически все транспортное средство.На место происшествия прибыли пять пожарных и одна спецмашина. Огонь был потушен на площади два квадратных метра к 3:37.Согласно данным ГУ МЧС Ростовской области, в настоящее время проводится расследование причин возгорания, пострадавших в результате этого инцидента нет.