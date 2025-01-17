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Частный дом выгорел дотла в Ростовской области

Частный дом выгорел дотла в Ростовской области

В Ростовской области произошел крупный пожар в частном доме. Об этом сообщили представители Главного управления МЧС региона.

Пожар возник в 14:38 на улице Свободы, 4А в станице Мишкинской. Соседи заметили клубы дыма и огня, а огромный столб дыма был виден с соседних улиц.

На место происшествия выехали 12 спасателей на четырех специализированных машинах, которые смогли потушить огонь на площади 25 квадратных метров к 15:57.

В Главном управлении МЧС уточнили, что в результате инцидента никто не получил травм. В настоящее время проводится расследование для установления причин возгорания.

К сожалению, дом сгорел полностью. Все имущество, включая мебель и технику, были потеряны владельцами, а от строения остались лишь обгоревшие стены.
Фото: МЧС России по Аксайскому району
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