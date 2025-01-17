Частный дом выгорел дотла в Ростовской области
В Ростовской области произошел крупный пожар в частном доме. Об этом сообщили представители Главного управления МЧС региона.
Пожар возник в 14:38 на улице Свободы, 4А в станице Мишкинской. Соседи заметили клубы дыма и огня, а огромный столб дыма был виден с соседних улиц.
На место происшествия выехали 12 спасателей на четырех специализированных машинах, которые смогли потушить огонь на площади 25 квадратных метров к 15:57.
В Главном управлении МЧС уточнили, что в результате инцидента никто не получил травм. В настоящее время проводится расследование для установления причин возгорания.
К сожалению, дом сгорел полностью. Все имущество, включая мебель и технику, были потеряны владельцами, а от строения остались лишь обгоревшие стены.