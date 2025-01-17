Частный дом выгорел дотла в Ростовской области

Фото: МЧС России по Аксайскому району

В Ростовской области произошел крупный пожар в частном доме. Об этом сообщили представители Главного управления МЧС региона.Пожар возник в 14:38 на улице Свободы, 4А в станице Мишкинской. Соседи заметили клубы дыма и огня, а огромный столб дыма был виден с соседних улиц.На место происшествия выехали 12 спасателей на четырех специализированных машинах, которые смогли потушить огонь на площади 25 квадратных метров к 15:57.В Главном управлении МЧС уточнили, что в результате инцидента никто не получил травм. В настоящее время проводится расследование для установления причин возгорания.К сожалению, дом сгорел полностью. Все имущество, включая мебель и технику, были потеряны владельцами, а от строения остались лишь обгоревшие стены.