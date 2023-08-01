Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге ночью сгорела легковушка

В Таганроге ночью сгорела легковушка
В Таганроге Ростовской области ночью сгорел «Опель Астра». Происшествие случилось в ночь на 1 августа в 17-м Новом переулке.

По предварительным данным, машина вспыхнула около 2 часов. За считанные минуты огонь охватил площадь шесть квадратных метров. Местные жители заметили горящее авто и вызвали на место сотрудников МЧС. Для тушения огня привлекли четырёх спасателей на одной автоцистерне.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар удалось ликвидировать спустя несколько минут.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.