В Таганроге ночью сгорела легковушка

Фото: Rostov.ru

В Таганроге Ростовской области ночью сгорел «Опель Астра». Происшествие случилось в ночь на 1 августа в 17-м Новом переулке.По предварительным данным, машина вспыхнула около 2 часов. За считанные минуты огонь охватил площадь шесть квадратных метров. Местные жители заметили горящее авто и вызвали на место сотрудников МЧС. Для тушения огня привлекли четырёх спасателей на одной автоцистерне.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар удалось ликвидировать спустя несколько минут.