На Дону почти 1200 участников СВО и членов их семей прошли диспансеризацию
Под руководством заместителя губернатора Ростовской области, Дмитрия Водолацкого, прошло совещание межведомственной комиссии, посвященное координации поддержки участников специальной военной операции и их близких. В рамках заседания был проведен анализ результатов деятельности различных ведомств по предоставлению социальной помощи участникам и ветеранам СВО, а также их семьям.
Как отметили в областном министерстве здравоохранения Ростовской области, около 1200 участников специальной военной операции и членов их семей прошли диспансеризацию. Для прохождения диспансеризации участникам СВО и их близким выделен отдельный день — одна суббота ежемесячно. Это сделано, чтобы избежать очередей в медучреждениях.
Тем, кто проживает в отдаленных районах, помогают добраться до медучреждений сотрудники администраций муниципалитетов и регионального филиала фонда «Защитники Отечества».
Для повышения доступности медицинских услуг в удаленных сельских районах, медучреждения организуют выездные бригады. В этих целях, в частности, применяются мобильные медицинские комплексы. Отметим, что в этом году свыше 100 военнослужащих из зоны СВО и около 600 членов их семей прошли медицинскую реабилитацию.
Кроме того, по поручению главы региона Юрия Слюсаря в Ростовской области государственные медицинские организации осуществляют льготное зубопротезирование участников СВО. В этом году на эти цели в областном бюджете запланировано более десяти миллионов рублей.
Участникам СВО и их близким предоставлены возможности для поиска работы и повышения квалификации. Для каждого из них составляются персональные программы, направленные на содействие в трудоустройстве.
Они имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и получение консультаций по выбору подходящей профессии. Указанные меры поддержки доступны во всех центрах занятости населения Ростовской области.
Также на заседании обсудили вопросы по внедрению новых мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
- Все поручения должны быть исполнены в установленные сроки. От нашей оперативной и слаженной работы зависит реальная помощь тем, кто защищает страну, и их близким, - подчеркнул Дмитрий Водолацкий.