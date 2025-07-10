На Дону почти 1200 участников СВО и членов их семей прошли диспансеризацию

Фото: Правительство Ростовской области

Под руководством заместителя губернатора Ростовской области, Дмитрия Водолацкого, прошло совещание межведомственной комиссии, посвященное координации поддержки участников специальной военной операции и их близких. В рамках заседания был проведен анализ результатов деятельности различных ведомств по предоставлению социальной помощи участникам и ветеранам СВО, а также их семьям.Как отметили в областном министерстве здравоохранения Ростовской области, около 1200 участников специальной военной операции и членов их семей прошли диспансеризацию. Для прохождения диспансеризации участникам СВО и их близким выделен отдельный день — одна суббота ежемесячно. Это сделано, чтобы избежать очередей в медучреждениях.Тем, кто проживает в отдаленных районах, помогают добраться до медучреждений сотрудники администраций муниципалитетов и регионального филиала фонда «Защитники Отечества».Для повышения доступности медицинских услуг в удаленных сельских районах, медучреждения организуют выездные бригады. В этих целях, в частности, применяются мобильные медицинские комплексы. Отметим, что в этом году свыше 100 военнослужащих из зоны СВО и около 600 членов их семей прошли медицинскую реабилитацию.Кроме того, по поручению главы региона Юрия Слюсаря в Ростовской области государственные медицинские организации осуществляют льготное зубопротезирование участников СВО. В этом году на эти цели в областном бюджете запланировано более десяти миллионов рублей.Участникам СВО и их близким предоставлены возможности для поиска работы и повышения квалификации. Для каждого из них составляются персональные программы, направленные на содействие в трудоустройстве.Они имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и получение консультаций по выбору подходящей профессии. Указанные меры поддержки доступны во всех центрах занятости населения Ростовской области.Также на заседании обсудили вопросы по внедрению новых мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.- Все поручения должны быть исполнены в установленные сроки. От нашей оперативной и слаженной работы зависит реальная помощь тем, кто защищает страну, и их близким, - подчеркнул Дмитрий Водолацкий.