С космоса зафиксировали мощные пожары в Ростовской области

Фото: Дондей.

Спутники в космосе зафиксировали пожары в Аксайском районе Ростовской области. Ландшафтные пожары бушуют неподалеку от Ростова на протяжении почти суток.С раннего утра 15 сентября мощные пожары охватили Ростовскую область. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Аксайском районе, где огонь охватил как сельскохозяйственные земли, так и жилища местных жителей. Сложности добавляет сильный ветер, который мешает пожарным эффективно справляться с огнем, который продолжается более 10 часов.Спутниковые снимки показывают красным цветом зоны активных пожаров. В социальных сетях жители делятся впечатляющими фотографиями и видео, на которых видно, как стихия стремительно разрушает всё на пути. Люди, не дожидаясь помощи, принимаются за работу — используют ведра с водой и лопаты, чтобы бороться с огнем.Также три леса в Аксайском, Белокалитвинском и Красносулинском районах оказались под угрозой, общая площадь возгораний превышает семь гектаров. По предварительным данным, жертв среди людей нет, но огонь повредил около 30 домов, значительная часть которых находится в Аксайском и Неклиновском районах. В борьбе с огнем участвует более трехсот спасателей, и, хотя на некоторых участках удалось остановить распространение огня, для полной ликвидации потребуется много времени.