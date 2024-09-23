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В Азовском районе Ростовской области произошел крупный ландшафтный пожар

В Азовском районе Ростовской области произошел крупный ландшафтный пожар
В Азовском районе Ростовской области 22 сентября произошел крупный ландшафтный пожар. Возгорание случилось в хуторе Новоалександровка.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул около 21:00. За считанные минуты пламя охватило территорию площадью 300 квадратных метров, уничтожив сухую растительность. Едкий запах дыма распространился на несколько близлежащих населенных пунктов.

- В ликвидации пожара были задействованы восемь человек и две единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Спустя четыре часа спасатели справились с огнем.
Фото: соцсети
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