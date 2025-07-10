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За рынком Темерник в Ростове больше 20 спасателей тушат крупный пожар

За рынком Темерник в Ростове больше 20 спасателей тушат крупный пожар

В районе рынка "Темерник" в Ростове-на-Дону разгорелся крупный пожар, и свыше двадцати работников Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) ведут работы по его устранению. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления МЧС.

Вечером 10 июля ростовчане заметили плотную серую дымовую завесу, поднимающуюся вблизи "Темерника". Как оказалось, источником дыма стало загорание сухой травы в поселке Верхнетемерницкий, по адресу: улица Ажурная, 26.

По информации, предоставленной Главным управлением МЧС по Ростовской области, пламя распространилось на 800 квадратных метров. Для тушения пожара привлечены 23 сотрудника пожарной службы и 9 единиц специальной техники.

По актуальным сведениям, к 17:04 пожар был локализован на участке площадью 1000 квадратных метров.
Фото: Donday
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