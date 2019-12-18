Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Квартира на третьем этаже четырехэтажки горела в Ростове-на-Дону

Квартира на третьем этаже четырехэтажки горела в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону горела квартира на третьем этаже четырехэтажного дома. Происшествие случилось около 22 часов 19 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в доме № 4 по улице Шеболдаева случился пожар на площади 15 квадратных метров. Прибывшие спасатели потушили огонь в течение часа.

Несмотря на то, что пострадавших МЧС не зафиксировало, очевидцы утверждают, что пожилой владелец квартиры надышался дымом и обратился к врачам за помощью.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.