Квартира на третьем этаже четырехэтажки горела в Ростове-на-Дону



В Ростове-на-Дону горела квартира на третьем этаже четырехэтажного дома. Происшествие случилось около 22 часов 19 декабря.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в доме № 4 по улице Шеболдаева случился пожар на площади 15 квадратных метров. Прибывшие спасатели потушили огонь в течение часа.



Несмотря на то, что пострадавших МЧС не зафиксировало, очевидцы утверждают, что пожилой владелец квартиры надышался дымом и обратился к врачам за помощью.



Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.