В Ростове в пятиэтажном доме сгорела квартира





В Западном микрорайоне Ростова в многоэтажном доме произошёл пожар. Возгорание случилось в пятиэтажке на улице 2-й Краснодарской.



Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы около девяти часов вечера 21 августа. На место происшествия выехали пять единиц техники и 20 спасателей. Горение происходило в квартире на третьем этаже. Огнём была охвачена площадь 20 квадратных метров.

- Из дома эвакуировали 20 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.