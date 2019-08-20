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В Ростове в пятиэтажном доме сгорела квартира

В Ростове в пятиэтажном доме сгорела квартира

В Западном микрорайоне Ростова в многоэтажном доме произошёл пожар. Возгорание случилось в пятиэтажке на улице 2-й Краснодарской.

Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы около девяти часов вечера 21 августа. На место происшествия выехали пять единиц техники и 20 спасателей. Горение происходило в квартире на третьем этаже. Огнём была охвачена площадь 20 квадратных метров.
- Из дома эвакуировали 20 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

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