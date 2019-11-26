КамАЗ протаранил легковушку в Ростовской области: погибла пенсионерка





В Ростовской области в аварии с участием грузовика погибла пожилая женщина. ДТП произошло под Шахтами в посёлке Каменоломни 27 ноября.



По предварительным данным, на улице Мокроусова 57-летний водитель КамАЗа не уступил дорогу и врезался в «Дэу Нексию».

- В результате ДТП 46-летний водитель легковушки и его 72-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сиденье, получили серьёзные травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии. К сожалению, спасти пенсионерку не удалось. Она скончалась в больнице. За жизнь мужчины борются врачи. В настоящее время он находится в коме.



Водитель грузовика не пострадал. Если его вина будет доказана, ему грозит уголовная ответственность.



Добавим, удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла.