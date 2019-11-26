Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

КамАЗ протаранил легковушку в Ростовской области: погибла пенсионерка

КамАЗ протаранил легковушку в Ростовской области: погибла пенсионерка

В Ростовской области в аварии с участием грузовика погибла пожилая женщина. ДТП произошло под Шахтами в посёлке Каменоломни 27 ноября.

По предварительным данным, на улице Мокроусова 57-летний водитель КамАЗа не уступил дорогу и врезался в «Дэу Нексию».
- В результате ДТП 46-летний водитель легковушки и его 72-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сиденье, получили серьёзные травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии. К сожалению, спасти пенсионерку не удалось. Она скончалась в больнице. За жизнь мужчины борются врачи. В настоящее время он находится в коме.

Водитель грузовика не пострадал. Если его вина будет доказана, ему грозит уголовная ответственность.

Добавим, удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.