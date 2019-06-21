Три ребёнка и женщина получили травмы при ДТП с участием грузовика в Ростовской области



В Ростовской области в ДТП с участием грузовика пострадали женщина и три ребёнка. Авария произошла в Азовском районе около 6 часов 24 июня.



По трассе М-4 «Дон» ехал 45-летний водитель за рулём ЗИЛа. На 1 097-м километре автодороги он врезался в попутный «Киа Рио» под управлением 39-летнего мужчины.



От удара грузовик перевернулся и оказался на боку. Легковушка получила серьёзные механические повреждения, у неё полностью смяло капот.



- В результате ДТП травмы получили 37-летняя, 14-летняя, 9-летняя и 6-летняя пассажирки «Киа Рио», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Все пострадавшие были доставлены в больницу.

