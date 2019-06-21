Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Три ребёнка и женщина получили травмы при ДТП с участием грузовика в Ростовской области

Три ребёнка и женщина получили травмы при ДТП с участием грузовика в Ростовской области
В Ростовской области в ДТП с участием грузовика пострадали женщина и три ребёнка. Авария произошла в Азовском районе около 6 часов 24 июня.

По трассе М-4 «Дон» ехал 45-летний водитель за рулём ЗИЛа. На 1 097-м километре автодороги он врезался в попутный «Киа Рио» под управлением 39-летнего мужчины.

От удара грузовик перевернулся и оказался на боку. Легковушка получила серьёзные механические повреждения, у неё полностью смяло капот.

- В результате ДТП травмы получили 37-летняя, 14-летняя, 9-летняя и 6-летняя пассажирки «Киа Рио», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Три ребёнка и женщина получили травмы при ДТП с участием грузовика в Ростовской области

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.