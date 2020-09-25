Какой вы старый: ростовчанин Дмитрий Дибров поразил поклонников внешним видом

Ростовчанин Дмитрий Дибров удивил подписчиков внешним видом. Снимки постаревшего ведущего появились в Сети несколько дней назад.Дмитрий находится в Сочи на соревнованиях Формула-1. Все происходящее вокруг него, а также себя самого он снимает на камеру. Знаменитый ростовчанин пытается запечатлеть все, что видит. Он снимал гонки, фотографировался с кубками и просто показывал красоты Сочи. Однако фанаты отметили его внешний вид.На фото и видео ведущий предстал небритым и седым. Фолловеры не смогли не пройтись по его внешности и тому, как он постарел.- Боже, какой вы старый, - написали Диброву в комментариях подписчики.Впрочем, другие поклонники Диброва не стали опускаться до обсуждения внешности 60-летнего ведущего. Они поблагодарили его за отличные репортажи с места событий.- Как будто там была!!! Спасибо за рассказ, а потом эмоции аж до мурашек!!! Дух захватило!!! СПАСИБО! - написали восторженные пользователи Сети.В последнее время возраст Дмитрия Диброва не дает покоя многим пользователям соцсетей. Каждый считает за честь обсудить стареющего ведущего, не думая о том, что это может его задеть или ранить. Однако Дибров в шоу-бизнесе не первый день, поэтому на хейтеров он давно не обращает внимания.