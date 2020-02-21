Ростовчанин Дмитрий Дибров пообещал Елене Малышевой бросить курить



Телеврач Елена Малышева на днях навестила Дмитрия Диброва в Боткинской больнице. Неделю назад он перенес микроинсульт. Ростовчанин пообещал доктору бросить курить и написать книгу, поделилась Малышева в своем микроблоге.



Несмотря на то, что у Диброва, кроме микроинсульта, диагностировали гипертоническую болезнь и острое нарушение кровообращения мозга, на сегодняшний день он чувствует себя хорошо. По словам телеврача, Дмитрий с удовольствием ест ростовские разносолы, армянскую брынзу и играет на банджо в палате.



– Ты сказал, что в клинике бросишь курить, разучишь что-то новое на своем прекрасном банджо и напишешь книгу. Все это за одну неделю! – написала Елена Малышева.



Напомним, 60-летнего телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали вечером 17 февраля с микроинсультом. Ростовчанин потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь» во время премьеры фильма «На Луне».