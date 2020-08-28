Известный ростовчанин Дмитрий Дибров вышел на пенсию на этой неделе в возрасте 60 лет. Новостью он поделился с коллегой Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» 29 августа.По словам шоумена, получает он 33 тысячи рублей ежемесячно. Его стаж непрерывен, поэтому сумму пенсионного пособия Дибров считает справедливой.Несмотря на новый статус, телеведущий продолжает работать на Первом канале и ведет телеигру «Кто хочет стать миллионером?».В начале августа шоумен снова побывал на родине. Дибров вел приуроченное ко Дню физкультурника мероприятие на гребном канале «Дон».