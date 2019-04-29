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Ростовчанин Дмитрий Дибров поделился фото с лещом

Ростовчанин Дмитрий Дибров поделился фото с лещом
Фото с цимлянским чебаком опубликовал на своей странице в «Инстаграме» телеведущий из Ростова Дмитрий Дибров. Журналист похвастался видом леща, который обитает в донских водах.

Чета Дмитрия и Полины Дибровых очень любит свою родину и старается на праздники приехать в Ростов, ведь здесь не только родные края, но и близкие родственники звездного семейства.

Полина активно публикует снимки с застолья, видео с детьми и бабушкой. Дмитрий не такой активный пользователь «Инстаграма», но тоже не мог не похвастаться фотографией с родины.

- По-русски это называется лещ. По-казачьи - чебак. Но это особый, так называемый цимлянский чебак. Одним словом, на родине, - написал у себя на странице телеведущий.

Лещ, конечно, не свежий, а соленый. Скорее всего, это просто часть праздничного стола Дибровых во время визита на майские праздники в Ростов.

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