Фото слева направо: Александр Светкин и Андрей Маширов

К орденам Мужества посмертно представили двух бойцов СВО из Батайска Ростовской области. На церемонии 27 марта государственные награды Александра Светкина и Андрея Маширова передали их родственникам.Александр Светкин отправился на спецоперацию добровольцем в составе казачьего подразделения. В июле 2024 года жизнь 42-летнего бойца оборвалась. Он получил смертельное ранение, когда пытался эвакуировать сослуживцев.Андрей Маширов заключил контракт и уехал на СВО осенью 2022 года. Мужчина погиб при выполнении поставленной задачи.