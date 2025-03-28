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К орденам Мужества посмертно представили двух бойцов СВО из Батайска

К орденам Мужества посмертно представили двух бойцов СВО из Батайска
К орденам Мужества посмертно представили двух бойцов СВО из Батайска Ростовской области. На церемонии 27 марта государственные награды Александра Светкина и Андрея Маширова передали их родственникам.

Александр Светкин отправился на спецоперацию добровольцем в составе казачьего подразделения. В июле 2024 года жизнь 42-летнего бойца оборвалась. Он получил смертельное ранение, когда пытался эвакуировать сослуживцев.

Андрей Маширов заключил контракт и уехал на СВО осенью 2022 года. Мужчина погиб при выполнении поставленной задачи.
Фото слева направо: Александр Светкин и Андрей Маширов
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