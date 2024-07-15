К орденам Мужества посмертно представили двоих бойцов СВО из Ростовской области

Фото: Администрация Зверево

Двоих бойцов СВО из Ростовской области представили к орденам Мужества. Государственной награды были удостоены жители Зверево — 39-летний Алексей Сибиркин и 41-летний Владимир Фоминых.До службы Алексей более 20 лет работал на шахте «Обуховской». Осенью 2022 года мужчина получил повестку и был мобилизован на спецоперацию. В январе 2024-го боец получил смертельное ранение во время выполнения боевой задачи в ЛНР.Владимир Фоминых отправился на СВО добровольцем. Летом 2023 года он подписал контракт. Мужчину отправили в село Работино Запорожской области. В конце августа его жизнь оборвалась при исполнении приказа.Родственникам погибших на спецоперации жителям Зверево вручили ордена Мужества.