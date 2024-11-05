В Ростовской области два населенных пункта остались без электричества

Фото: ростов.ру

В Кагальницком районе без света остались два поселения. С раннего утра 5 ноября жители поселков Чистый Ручей и Иваново-Шамшево сидят без электричества.По информации, предоставленной главой района Владимиром Бартеньевым, в 8:30 утра произошло отключение электроэнергии. Причиной стал обрыв проводов из-за сильного ветра.В некоторых населенных пунктах района до сих пор наблюдаются проблемы с электроснабжением. Это касается хуторов Красноармейского, Жуково-Татарского, Зеленопольского, Зеленая Роща и Красный Яр.Также без электричества остались некоторые дома в поселке Воронцовка и станице Кировской.