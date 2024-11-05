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В Ростовской области два населенных пункта остались без электричества

В Ростовской области два населенных пункта остались без электричества
В Кагальницком районе без света остались два поселения. С раннего утра 5 ноября жители поселков Чистый Ручей и Иваново-Шамшево сидят без электричества.

По информации, предоставленной главой района Владимиром Бартеньевым, в 8:30 утра произошло отключение электроэнергии. Причиной стал обрыв проводов из-за сильного ветра.

В некоторых населенных пунктах района до сих пор наблюдаются проблемы с электроснабжением. Это касается хуторов Красноармейского, Жуково-Татарского, Зеленопольского, Зеленая Роща и Красный Яр.

Также без электричества остались некоторые дома в поселке Воронцовка и станице Кировской.
Фото: ростов.ру
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