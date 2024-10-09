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Из-за неисправности холодильника в хуторе под Ростовом сгорел дом

Из-за неисправности холодильника в хуторе под Ростовом сгорел дом
В хуторе Нижнеподпольном под Ростовом-на-Дону сгорел частный дом. ЧП случилось 8 октября на улице Центральной, 16.

Рано утром на кухне загорелся холодильник. Пламя за считанные минуты охватило порядка 10 квадратных метров. Хозяева проснулись от запаха гари и выбежали во двор.

На вызов приехали восемь спасателей на двух автоцистернах. Примерно за 30 минут они полностью потушили огонь.

- Предварительная причина пожара — неисправность холодильника из-за короткого замыкания, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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