Частный дом сгорел в Ростовской области из-за холодильника

Фото: ГУ МЧС по РО

В Неклиновском районе Ростовской области частный дом сгорел дотла. ЧП случилось в поселке Дмитриадовка 6 октября.В доме на улице Степной начался пожар. Сначала хозяева пытались потушить огонь своими силами, но безуспешно. Тогда они обратились за помощью к пожарным. На место происшествия прибыли восемь спасателей на двух специальных автомобилях.Спасатели МЧС эвакуировали мужчину и женщину. Вскоре огонь был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что причиной пожара стало короткое замыкание в холодильнике.