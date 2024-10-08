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Частный дом сгорел в Ростовской области из-за холодильника

В Неклиновском районе Ростовской области частный дом сгорел дотла. ЧП случилось в поселке Дмитриадовка 6 октября.

В доме на улице Степной начался пожар. Сначала хозяева пытались потушить огонь своими силами, но безуспешно. Тогда они обратились за помощью к пожарным. На место происшествия прибыли восемь спасателей на двух специальных автомобилях.

Спасатели МЧС эвакуировали мужчину и женщину. Вскоре огонь был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что причиной пожара стало короткое замыкание в холодильнике.
Фото: ГУ МЧС по РО
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