В Ростовской области из-за короткого замыкания сгорел частный дом

Фото: КВУ

В Ростовской области из-за короткого замыкания на большой площади сгорел частный дом. Происшествие случилось 20 сентября в городе Новошахтинске.Пламя вспыхнуло утром 20 сентября на улице Артема, 33. Огонь стал распространяться по комнатам, сжигая всё на своём пути. На вызов приехали 12 спасателей. С помощью трёх автоцистерн им удалось потушить пожар примерно за час.По информации регионального ГУ МЧС, причиной ЧП стало замыкание электропроводки. К счастью, никто из людей не пострадал.