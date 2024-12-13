В Ростовской области дотла сгорел гараж в частном дворе

Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.

В Ростовской области случился пожар в гараже, который находился на территории частного дома. Об этом сообщили в МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.Огонь вспыхнул 13 декабря около часа ночи в Аксайском районе. В станице Грушевская по адресу: улица Колхозная, 7 загорелся гараж. Соседи были разбужены резким запахом дыма и ярким светом огня. Встревоженные люди сразу же позвонили в экстренные службы.Когда пожарные прибыли на место событий, огонь уже охватил всю кровлю гаража. Для борьбы с огнем выехали девять пожарных и два пожарных автомобиля. Пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров к 1:56. От здания остались лишь обугленные стены.По словам местных спасателей, в результате инцидента никто не пострадал. Что стало причиной пожара пока не известно.