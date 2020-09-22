Из-за аварии с зерновозом на трассе под Ростовом образовалась пробка

На Дону в результате ДТП с зерновозом движение на трассе замедлилось. Авария случилась 24 сентября около 14 часов.Когда 55-летний водитель КамАЗа проезжал 7-й километр трассы Ростов - Азов, отсоединился прицеп с зерном. Мужчина наехал на металлический барьер и опрокинулся. Груз рассыпался по проезжей части.В связи с этим машины двигаются только по одной стороне дороги. Образовалась полукилометровая пробка. Инспекторы ДПС регулируют движение на месте происшествия, чтобы не допустить аварийные ситуации. Сколько потребуется времени на устранение последствий ДТП, пока не известно.