Хулиганы повредили несколько машин в Ростове на Западном





В Ростове на улице Магнитогорской неизвестные повредили несколько автомобилей. Хулиганы орудовали в ночь на 22 августа.



Автомобили были припаркованы рядом с домами 1а и 1/1. Вандалы погнули двери как минимум четырёх машин. Автовладельцы утверждают, что злоумышленники, вероятно, били по дверям ногами, так как на кузове остались следы подошв.



В полиции сообщили, что заявление о происшествии зарегистрировано. По факту случившегося начата проверка.