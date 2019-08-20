Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Хулиганы повредили несколько машин в Ростове на Западном

Хулиганы повредили несколько машин в Ростове на Западном

В Ростове на улице Магнитогорской неизвестные повредили несколько автомобилей. Хулиганы орудовали в ночь на 22 августа.

Автомобили были припаркованы рядом с домами 1а и 1/1. Вандалы погнули двери как минимум четырёх машин. Автовладельцы утверждают, что злоумышленники, вероятно, били по дверям ногами, так как на кузове остались следы подошв.

В полиции сообщили, что заявление о происшествии зарегистрировано. По факту случившегося начата проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.