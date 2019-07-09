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На парковке в Ростове неизвестные расстреляли несколько автомобилей

На парковке в Ростове неизвестные расстреляли несколько автомобилей
Фото: Автошкола34.рф
В Ростове неизвестные расстреляли несколько машин на парковке. ЧП произошло на улице Казахской 10 июля.

По предварительным данным, владельцы автомобилей пришли на стоянку, услышав звуки сработавшей сигнализации. Хозяева обнаружили на своих машинах следы от пуль. Повреждения были на корпусах и стёклах. Последние пошли мелкими трещинами. Чтобы стекла совсем не рассыпались, автовладельцам пришлось заклеивать их скотчем. По мнению потерпевших, выстрелы по автомобилям производились из пневматического или травматического оружия.

Импровизированная стоянка находилась рядом с домом. Местные жители ежедневно оставляют здесь свои машины. По словам одной из владелиц транспорта, конфликтов между соседями из-за места на парковке никогда не возникало.

Ростовчане написали заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали, что приняли заявление от автовладельцев.
- По данному факту сейчас проводится проверка, - добавили в полиции.

Если злоумышленника удастся найти, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье «Порча имущества». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

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