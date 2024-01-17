Губернатор Голубев: Два человека пострадали при взрыве и пожаре на заводе в Шахтах
При взрыве и пожаре на заводе в Шахтах пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Предприятие по производству наполнителя для матрасов и подушек загорелось 17 января около 11:30. Перед этим там прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали двое. Им оказывают медицинскую помощь.
В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что мужчина получил ожоги, а женщина — перелом ноги.
Пламя тушат по повышенному, второму, рангу больше часа. Производственный цех завода «Авангард» полыхает на площади 360 квадратных метров. Ситуацию осложняет высокая пожарная нагрузка здания.
На месте работают 58 спасателей, 17 единиц пожарной спецтехники, а также машины энергетической и газовой служб, реанимации. Причина ЧП пока не известна.