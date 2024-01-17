Кадры с места пожара на полиэфирном заводе в Шахтах, где прогремел взрыв
В сети появились кадры с места пожара на полиэфирном заводе в Шахтах. Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях. Горожане сняли на камеру клубы черного дыма. Его видно даже из соседних населенных пунктов. Вероятно, пламя охватило большую площадь.
Здание завода «Авангард» в поселке Гидропривод загорелось после оглушительного взрыва. ЧП случилось 17 января около 11:30. Вслед за грохотом со стороны предприятия повалил густой черный дым. Очевидцы тут же вызвали спасателей.
«Авангард» — первый в России завод по производству полиэфирного волокна, которое используют в качестве наполнителя для матрасов и подушек. Предприятие работает с лета 2023 года. Ежедневно завод способен выпускать до 200 тонн волокна.