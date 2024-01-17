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В Шахтах на полиэфирном заводе прогремел взрыв и начался пожар

В Шахтах на полиэфирном заводе прогремел взрыв и начался пожар
В Шахтах прогремел взрыв и начался пожар на полиэфирном заводе. Оглушительный грохот раздался 17 января.

По словам горожан, прогремело около 11:30. Затем со стороны завода «Авангард» в поселке Гидропривод пошел густой черный дым. Его видно даже из соседних населенных пунктов. На место направили несколько бригад пожарных.

Подробности ЧП пока не известны.

Шахтинский «Авангард» — первый завод в России по производству полиэфирного волокна (наполнитель для матрасов и подушек). Он начал работать в июне 2023 года.

Предприятие построили за три года. На это потратили порядка пяти миллиардов рублей. По плану завод способен выпускать ежедневно до 200 тонн волокна. Проект включен в перечень «100 губернаторских инвестпроектов».
Фото: соцсети.
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