Два человека пострадали при пожаре в летней кухне в Шахтах



В Ростовской области в результате пожара в летней кухне пострадали два человека. Возгорание произошло в городе Шахты 8 января.



Сообщение о происшествии на улице Тухачевского поступило в оперативные службы в 21:32. На место выехали два пожарных расчёта. К моменту их прибытия огнём была охвачена площадь 35 квадратных метров.

- В результате пожара пострадали 33-летняя женщина и 63-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.