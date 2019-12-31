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Два человека пострадали при пожаре в летней кухне в Шахтах

Два человека пострадали при пожаре в летней кухне в Шахтах
В Ростовской области в результате пожара в летней кухне пострадали два человека. Возгорание произошло в городе Шахты 8 января.

Сообщение о происшествии на улице Тухачевского поступило в оперативные службы в 21:32. На место выехали два пожарных расчёта. К моменту их прибытия огнём была охвачена площадь 35 квадратных метров.
- В результате пожара пострадали 33-летняя женщина и 63-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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