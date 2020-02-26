Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Горящий в Ростове склад тушили около полутора часов

Горящий в Ростове склад тушили около полутора часов
Фото: Ростов Главный

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе. Сообщение о происшествии на проспекте Шолохова поступило 27 февраля около 21:30.

На момент прибытия пожарного подразделения огонь охватил кровлю складского помещения. Спустя час пламя локализовали на площади 60 квадратных метров. Около 23 часов пожар полностью потушили.

- На месте работали 17 человек личного состава и пять единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – В результате пожара никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.