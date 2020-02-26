Горящий в Ростове склад тушили около полутора часов



Фото: Ростов Главный



В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе. Сообщение о происшествии на проспекте Шолохова поступило 27 февраля около 21:30.



На момент прибытия пожарного подразделения огонь охватил кровлю складского помещения. Спустя час пламя локализовали на площади 60 квадратных метров. Около 23 часов пожар полностью потушили.



- На месте работали 17 человек личного состава и пять единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – В результате пожара никто не пострадал.



Причину возгорания устанавливают.