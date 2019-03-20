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В течение часа пожарные тушили горящий склад в Ростове

В течение часа пожарные тушили горящий склад в Ростове
В Ростове-на-Дону случился крупный пожар на складе. Инцидент произошёл 22 марта около 16 часов в 1-м Машиностроительном переулке.

Горело одноэтажное складское помещение. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла 100 квадратных метров.

- К тушению привлекались 36 человек и семь единиц техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На борьбу с огнём у пожарных ушло около часа. В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

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