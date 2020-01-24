На складе в Ростове произошёл крупный пожар



В донской столице произошёл крупный пожар на территории складского комплекса. Возгорание случилось 25 января.



Звонок от очевидцев поступил в оперативные службы в 14:20. Очаг возгорания находился в административном помещении склада на улице 12 Февраля. На момент прибытия спасателей, горение происходило на площади 100 квадратных метров.

- Пожар был ликвидирован в 15:37, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания. К тушению привлекались пять единиц техники и 21 спасатель.