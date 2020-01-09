Пожарные несколько часов тушили горящий заброшенный завод в Новочеркасске



Крупный пожар произошёл на заброшенном заводе в Новочеркасске. ЧП случилось 13 января на улице Кирпичной. Сообщение о возгорании поступило около 14 часов.



В трёхэтажном здании вспыхнул мусор. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 90 квадратных метров. На то, чтобы потушить пламя, ушло более четырёх часов.



- На месте работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники, - добавили в спасательном ведомстве.



В результате происшествия никто не пострадал. Причину ЧП устанавливают.