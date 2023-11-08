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Главу администрации Кагальницкого района задержали по подозрению в получении крупной взятки

Главу администрации Кагальницкого района задержали по подозрению в получении крупной взятки
В Ростовской области задержали главу администрации Кагальницкого района. Вадима Сидорова подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом стало известно 8 ноября.

По версии правоохранителей, чиновник взял 176 тысяч рублей у предпринимателя. Таким образом бизнесмен платил дань за покровительство. Вадима Сидорова задержали на рабочем месте и отправили под стражу.

Как сообщили в ФСБ России по Ростовской области, чиновник может фигурировать и в других эпизодах коррупционной деятельности. В отношении главы районной администрации возбудили уголовное дело.
Фото: администрация Кагальницкого района.
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