Главу администрации Кагальницкого района задержали по подозрению в получении крупной взятки

Фото: администрация Кагальницкого района.

В Ростовской области задержали главу администрации Кагальницкого района. Вадима Сидорова подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом стало известно 8 ноября.По версии правоохранителей, чиновник взял 176 тысяч рублей у предпринимателя. Таким образом бизнесмен платил дань за покровительство. Вадима Сидорова задержали на рабочем месте и отправили под стражу.Как сообщили в ФСБ России по Ростовской области, чиновник может фигурировать и в других эпизодах коррупционной деятельности. В отношении главы районной администрации возбудили уголовное дело.