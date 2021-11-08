Двух жителей Азова подозревают в жестоком убийстве пенсионера

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В Азове арестовали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пенсионера. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».Происшествие случилось 3 ноября. По версии следствия, 42-летний и 31-летний горожане пробрались в дом старика в селе Кулешовка Азовского района. Злоумышленники жестоко избили 82-летнего мужчину, после чего ударили ножом в живот. Оставив старика истекать кровью, подозреваемые стали искать деньги. Мужчины забрали около 400 тысяч рублей и скрылись, а беспомощный пенсионер скончался на месте ЧП.Через несколько дней правоохранители задержали подозреваемых и отправили их в следственный изолятор. Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.