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Двух жителей Азова подозревают в жестоком убийстве пенсионера

Двух жителей Азова подозревают в жестоком убийстве пенсионера
В Азове арестовали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пенсионера. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».

Происшествие случилось 3 ноября. По версии следствия, 42-летний и 31-летний горожане пробрались в дом старика в селе Кулешовка Азовского района. Злоумышленники жестоко избили 82-летнего мужчину, после чего ударили ножом в живот. Оставив старика истекать кровью, подозреваемые стали искать деньги. Мужчины забрали около 400 тысяч рублей и скрылись, а беспомощный пенсионер скончался на месте ЧП.

Через несколько дней правоохранители задержали подозреваемых и отправили их в следственный изолятор. Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.
Фото: www.1obl.ru.
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