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В Ростовской области при пожаре в доме погибли мужчина и женщина

В Ростовской области при пожаре в доме погибли мужчина и женщина
В Каменском районе Ростовской области при пожаре погибли женщина и мужчина. Происшествие случилось в хуторе Масаловка 13 марта.

По предварительным данным, огонь разгорелся на улице Советской. Люди заметили, что из частного дома повалили клубы черного дыма. Очевидцы сразу вызвали на место полицию.

Для тушения привлекли 11 спасателей на четырех спецмашинах.

- Огонь потушили на площади 40 квадратных метров. В момент возгорания дома находились 47-летний мужчина и 54-летняя женщина. Они погибли на месте, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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