Двое несовершеннолетних погибли в массовом ДТП на трассе под Ростовом

На трассе под Ростовом в массовом ДТП погибли двое несовершеннолетних ребят. Авария случилась 29 августа на 1 029-м километре автодороги М-4.Как ранее сообщалось, молодой человек за рулем «Хендай Акцент» на «встречке» врезался в «Ленд Крузер», а тот, в свою очередь, - в «Ладу Гранту». В результате погибли двое, еще двое пострадали и были доставлены в больницу.Оказалось, что погибшие несовершеннолетние пассажиры «Хендай Акцент» - это 15-летняя девочка и 17-летний парень. В больницу были доставлены водитель и женщина-пассажирка из внедорожника, а также водитель «Хендай Акцент». У парня, к слову, не было прав.