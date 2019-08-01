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На трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП: двое погибли, трое пострадали

На трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП: двое погибли, трое пострадали
В Воронежской области по пути в Ростов произошло массовое ДТП. Авария случилась ранним утром 3 августа на трассе М-4 «Дон».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, 31-летняя женщина на «Инфинити» по дороге в Ростов врезалась на трассе в «Хендай Крета», который в свою очередь влетел в дорожное ограждение. «Инфинити» от удара врезалась в КамАЗ.

- В результате ДТП погибли женщина-водитель «Инфинити» и ее 52-летняя пассажирка, - сообщили в ведомстве. - Трое детей из той же машины получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

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