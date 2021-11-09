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Два человека пострадали в ДТП с кроссовером в Азове

Два человека пострадали в ДТП с кроссовером в Азове
В Азове два человека пострадали в результате аварии с участием кроссовера. ДТП произошло утром 10 ноября на пересечении Петровского бульвара и улицы Привокзальной.

По данным ОГИБДД МО МВД России «Азовский», 39-летний мужчина за рулем «Киа Спортейдж» на перекрестке не уступил дорогу «ВАЗ-2115», за рулем которого был 43-летний шофер.

От удара машины развернуло в разные стороны. Избежать травм не удалось. В больницу с повреждениями доставили водителя «пятнадцатой», а также его 43-летнюю пассажирку.
Фото: РостовРу
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