Два человека пострадали в ДТП с кроссовером в Азове

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В Азове два человека пострадали в результате аварии с участием кроссовера. ДТП произошло утром 10 ноября на пересечении Петровского бульвара и улицы Привокзальной.По данным ОГИБДД МО МВД России «Азовский», 39-летний мужчина за рулем «Киа Спортейдж» на перекрестке не уступил дорогу «ВАЗ-2115», за рулем которого был 43-летний шофер.От удара машины развернуло в разные стороны. Избежать травм не удалось. В больницу с повреждениями доставили водителя «пятнадцатой», а также его 43-летнюю пассажирку.